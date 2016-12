Lampedusa, 359 i morti nel naufragio

13:59 - In attesa di sapere con esattezza quante altre vittime abbia provocato il nuovo naufragio nel Mediterraneo, circa 50 al momento tra cui alcuni bambini, a Lampedusa i soccorritori hanno recuperato altri 20 corpi degli immigrati che erano sul peschereccio naufragato il 3 ottobre. Il bilancio ancora provvisorio della strage sale così a 359 vittime. Tutte le bare, imbarcate sulla nave militare Cassiopea, sono attese a Porto Empedocle (Agrigento).

Non ci sarà dunque nessun funerale a Lampedusa. "Quella dei funerali di Stato era soltanto una proposta - ha detto il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini - . E' meglio che non si facciano. Le forze serve concentrarle per bloccare le partenze, i viaggi e gli approdi dei migranti. Non si può nemmeno lontanamente pensare ai funerali di Stato per i 359 morti già recuperati, quando ancora adesso si registrano naufragi, si contano nuovi decessi e Lampedusa, ancora una volta, è pronta ad accogliere altre salme".