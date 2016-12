L'Etna tossecchia, aeroporti chiusi

08:52 - L'attività stromboliana sull'Etna prosegue, con un notevole impatto sui trasporti nella Sicilia sudorientale. Gli aeroporti di Catania e Comiso sono infatti chiusi dalle 18.24 di domenica per decisione dell'unità di crisi degli scali, che ha deliberato la chiusura degli spazi aerei per la presenza di cenere lavica emessa dal vulcano. La commissione tornerà a riunirsi alle 12 per valutare se riaprire o meno gli aeroporti.