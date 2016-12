15:00 - "La settimana prossima avvieremo un coordinamento interministeriale" per rivedere la Bossi-Fini. Lo ha affermato il ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, da Lampedusa sottolineando che "la legge va cambiata: non ci deve essere un approccio repressivo ma accoglienza". "Le condizioni del centro - ha poi aggiunto - sono vergognose", ma "stiamo lavorando per aiutare i superstiti del naufragio e le famiglie con bambini".