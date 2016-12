19:18 - Cinque persone (due anziani, due donne e un bambino di 2 anni) sono morte in un incidente sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, poco prima del bivio per Giacalone. Due i feriti: un uomo di circa 40 anni e un bambino di quattro, entrambi in gravi condizioni. L'incidente, tra una Ford e una Fiat Punto, sarebbe stato causato dal forte temporale abbattutosi sulla zona.

Le tre vittime che viaggiavano sulla Ford Focus sono: Alberto Titone, 2 anni, la madre Maria Luisa Mergola, di 25 anni, e Rosa Pilo, 51 anni. Sull'auto c'erano anche il marito della Mergola, che è ricoverato in coma nell'ospedale di Villa Sofia, e il secondo figlio della coppia, di 4 anni, che si trova all'ospedale dei bambini.



Sulla Punto viaggiavano due anziani di Roccamena (Palermo): Maria Ciaccio di 71 anni e il marito Rosario Lo Re di 78.