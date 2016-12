19:18 - "Lunedì daremo il via ad una missione umanitaria italiana navale e aerea che dovrà rendere il Mediterraneo il mare più sicuro possibile". Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Enrico Letta, il quale spiega che l'iniziativa "costerà perché saranno messe in campo tre volte le navi attualmente utilizzate e gli aerei ma che è indispensabile per affrontare l'emergenza".