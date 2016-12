19:32 - Una dura contestazione ha costretto il vicepremier, Angelino Alfano, a interrompere le interviste a margine della cerimonia ad Agrigento per le vittime del naufragio di Lampedusa. Alcuni eritrei e attivisti, mentre il segretario del Pdl parlava con i cronisti, gli hanno urlato: "Assassini, assassini, basta con la Bossi-Fini". Il ministro è stato quindi allontanato dalla sicurezza.

"Abbiamo assicurato degna sepoltura ai morti, degna assistenza ai superstiti e ora caccia senza quartiere ai mercanti di morte", ha dichiarato Alfano alla cerimonia sul molo di San Leone.



"Chi contesta vuole gli scafisti liberi" - "I cosiddetti attivisti che hanno gridato 'assassini' sono quelli che vogliono frontiere libere e scafisti in libertà", afferma il ministro dopo le contestazioni, sottolineando che i contestatori "non l'avranno vinta: proteggeremo le nostre frontiere salvando vite umane".



Per la commemorazione dei morti in mare erano arrivati da Roma, Milano, Napoli ma anche dalla Germania e da altre parti d'Europa le decine di eritrei che hanno pregato sul molo. Le donne indossavano un velo bianco, tenendo in mano dei ceri e dei fiori. I capi religiosi indossavano i tradizionali abiti e hanno intonato canti e preghiere.



Non appena è cominciata la cerimonia di commemorazione delle vittime dei due naufragi, una donna eritrea ha iniziato a urlare e a piangere. Sono intervenuti alcuni operatori del 118 e volontari della protezione civile. "Why?... Why...?" gridava la donna. Accanto a lei un'altra donna eritrea piangeva e si dimenava. Ci sono voluti alcuni minuti per calmarle.



Letta: "A Lampedusa servono risposte all'altezza" - "Un incontro molto importante in una giornata in cui la cerimonia in Sicilia ci ha visto lavorare qui per far sì che ci siano risposte all'altezza delle domande drammatiche della tragedia, risposte sia in gestione flussi migratori sia per la sicurezza del mediterraneo". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, al termine dell'incontro con il premier greco Samaras. "Al prossimo consiglio europeo saremo fermi e netti sul tema dell'immigrazione e non accetteremo un consiglio superficiale. Chi ha responsabilità istituzionali deve soprattutto dare risposte e per questo ci siamo incontrati e abbiamo deciso iniziative".



"Basta mezze risposte da Libia" - "Lavoreremo affinché la costa libica venga pattugliata. Ma non accetteremo più dalle autorità libiche mezze risposte o risposte insufficienti. Per noi il pattugliamento del mare vuol dire andare lì a far sì che le autorità libiche si assumano le loro responsabilità". E' l'avvertimento di Enrico Letta dopo l'incontro con Samaras.



"Governo studia modifica della Bossi-Fini" - Drastica riduzione del tempo massimo di permanenza nei Cie rispetto agli attuali 18 mesi; revisione del sistema di affidamento e gestione dei Centri; ex detenuti identificati direttamente in carcere senza passare per i Cie. Sono i punti principali di una bozza di modifica della legge Bossi-Fini cui stanno lavorando il ministro dell'Integrazione Cecile Kyenge, il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico ed il sottosegretario all'Interno Roberto Manzione.



Sindaco Lampedusa: "Il 3 ottobre sia il giorno della memoria" - Il 3 ottobre diventi il giorno della memoria per tutti quei migranti che sono morti tentando di attraversare il Mediterraneo. E' la proposta che il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, ha avanzato nel suo incontro con il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Non sarà solo il giorno dei morti di Lampedusa - dice il sindaco - ma in questo modo le vittime diventeranno di tutti e non ci saranno più passerelle".



Unhcr: "Sì alla Giornata della memoria" - "L'istituzione di una Giornata della memoria dedicata ai morti in mare è una "iniziativa importante" e l'auspicio è che "possa contribuire a risvegliare le coscienze, portando a degli impegni concreti per evitare simili tragedie in futuro". Lo afferma l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), sostenendo la proposta avanzata dal sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini.