13:35 - "Il richiamo alla responsabilità, all'accoglienza e al soccorso di chi fugge da situazioni disperate deve essere sentito da tutte le forze politiche e deve portare a una revisione della nostra legislazione in materia". Così Pietro Grasso commenta la "tragedia enorme" di Lampedusa. "Non possiamo lasciare al loro destino i migranti, l'Italia non deve essere lasciata sola dall'Europa", ha aggiunto.