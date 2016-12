15:05 - Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato nei pressi del cimitero di Custonaci, in provincia di Trapani. Secondo gli inquirenti, si tratta di omicidio. La vittima, nordafricana di circa 30 anni, non sarebbe una delle ospiti del locale centro di accoglienza per richiedenti asilo. Per i carabinieri potrebbe trattarsi di una prostituta. A dare l'allarme il titolare di un chiosco per la vendita di fiori.