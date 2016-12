11:52 - Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giarre, in provincia di Catania, con l'accusa di avere costretto un bambino di 4 anni a compiere atti sessuali. Il fatto è avvenuto a giugno e il bimbo è il figlio di una vicina dell'uomo. La madre, che era solita lasciare in custodia il figlioletto al vicino, aveva notato la scena e denunciato l'uomo che deve ora rispondere di violenza sessuale in danno di minore.