Forconi:non c'entriamo con violenti

18:51 - Il leader del cosiddetto movimento dei Forconi, Mariano Ferro, prende le distanze dai violenti. "I veri Forconi - ha detto - si trovano in Sicilia dove la protesta in questo momento è pacifica. Purtroppo la nostra sigla viene associata a gruppi di teppisti ed eversivi con i quali non c'entriamo nulla". La procura di Torino, intanto, dopo i disordini degli ultimi giorni ha aperto un fascicolo contro ignoti per devastazione e saccheggio.