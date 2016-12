12:54 - Niente blocchi, ma solo sciopero. E' la nuova linea adottata dal movimento dei Forconi che in Sicilia non attueranno presidi stabili, ma terranno incontri pubblici e volantinaggi nelle piazze e per le strade. Lo annuncia uno dei leader del movimento, Mariano Ferro, spiegando che la prima manifestazione si terrà a Siracusa.