14:52 - Si è placata intorno alle 14 l'attività dell'Etna: finita l'imponente emissione di cenere, accompagnata da un fenomeno intenso di fontane di lava dal nuovo cratere di Sud-Est, adesso si contano i danni. Su molti paesi alle pendici del vulcano, ma anche a Taormina e sulla spiaggia di Letojanni, c'è stata una copiosa "pioggia" di cenere lavica, che in alcuni casi composta da piccole pietre di materiale piroclastico grandi quanto chicchi di grandine. Enormi nubi sospinte verso est hanno coperto i paesi pedemontani della costa ionica. Il cielo in quella zona è diventato grigio per alcune ore. La colonna di fumo ha raggiunto l'altezza di oltre tre chilometri.

La caduta dei lapilli ha provocato per mezz'ora la chiusura, a scopo precauzionale, dell'autostrada Catania-Messina, in entrambe le direzioni, tra i caselli di Giarre e Giardini Naxos. La circolazione sull'A18 è ripresa, ma su una corsia soltanto per permettere la pulizia dell'asfalto. La nuova spettacolare fase eruttiva dell'Etna ha portato alla chiusura di due spazi aerei su quattro su Catania, ma non ha inciso sull'operatività dell'aeroporto internazionale Fontanarossa.