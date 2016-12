12:57 - Non si arresta l'eruzione del vulcano più alto d'Europa. Già ieri si era verificata sull'Etna una serie di esplosioni dal cratere centrale e da quello di Sud Est. Visibile da lontano anche l'emissione di cenere dalle bocche. Nessun problema per l'aeroporto Fontanarossa, proprio alle pendici del monte. Per gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania si tratta della "normale attività di un vulcano attivo".