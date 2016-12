Enna, scontro tra auto: tre morti

20:59 - Tre giovani morte e cinque feriti, uno grave. Questo il bilancio dell'incidente stradale, dalla dinamica ancora poco chiara, avvenuto sulla statale 117, in provincia di Enna, che ha visto coinvolte tre auto. Identificate le vittime: sono Maria Carmela Iucuvano Mammao, di 21 anni, originaria di Paternò, deceduta in ospedale di Enna, Jenisha Soorkea, di 24 anni, nata a Catania, morta sul colpo, e Federica Barbagallo, 19 anni, di Valverde (Catania).

Grave uno dei cinque feriti, P.M., 37 anni. Sulla sua stessa auto, una Opel, viaggiava un trentaduenne, P.D., le cui condizioni non sembrano preoccupanti. Le tre ragazze morte viaggiavano tutte su una Peugeot, insieme a due ragazzi di 19 e 23 anni. La Peugeot sarebbe sbandata a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e ha invaso l'altra carreggiata mentre sopraggiungevano due auto. Il luogo dell'incidente è nei pressi del parco naturale della Ronza, una zona dove in passato si sono verificati parecchi incidenti mortali.



Altro grave incidente nel Varesotto - Ma non è l'unico incidente mortale ad aver funestato questo sabato. Un uomo e una donna sono morti in un incidente stradale a Gazzada Schianno (Varese) sulla strada provinciale 57. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, che ha chiuso la strada, è avvenuto uno scontro che ha coinvolto tre auto. Un terzo automobilista e' rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con l'elisoccorso.



Le due vittime dell'incidente, Giacomina Molteni, 88enne, e Giampiero Gambarini, di 62 anni, erano madre e figlio, e viaggiavano sulla stessa auto. Secondo le ricostruzioni della Polstrada avrebbero tamponato un'auto che viaggiava davanti a loro. La vettura a sua volta ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un'altra auto. L'uomo e la donna, residenti nel Varesotto, sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono morti per le ferite riportate.