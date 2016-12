Diciassettenne ucciso nell'Agrigentino: aveva insultato e deriso l'omicida

12:12 - Un diciassettenne, Antonio Morgana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. E' successo in contrada Ciotta. Un altro giovane, Calogero Pace, 21 anni, è rimasto ferito a una gamba. Secondo quanto si apprende i due sarebbero stati raggiunti da diversi proiettili. Sul posto è intervenuta la polizia che dovrà far luce sull'accaduto.

Il ventunenne, che è stato raggiunto da alcune schegge di proiettile alle gambe, non versa in gravi condizioni e verrà probabilmente dimesso dall'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, dove è ricoverato, nelle prossime ore La vittima, invece, sarebbe giunta al nosocomio già cadavere.



Individuato l'omicida - La polizia avrebbe identificato l'omicida del ragazzo. Si tratterebbe di un sessantenne, ora ricercato dagli inquirenti, che, innervosito dagli schiamazzi del giovane e degli amici, sarebbe uscito dal proprio villino per richiamarli. La comitiva lo avrebbe però deriso ed insultato. L'anziano, a questo punto, pare che sia rientrato in casa e ne sia uscito con una pistola, iniziando a far fuoco.



Antonio Morgana sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi. Un altro giovane sarebbe riuscito a caricare in macchina i due amici e a portarli al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata, mentre gli altri testimoni sarebbero fuggiti per la paura. Sul posto è arrivato anche il sostituto procuratore di turno di Agrigento, Santo Fornasier.