Delitto Agrigento, fermato un 62enne

21:50 - Per l'omicidio di Antonio Morgana, il 17enne ucciso mercoledì sera in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro (Agrigento), è stato fermato Calogero Napoli, 62 anni. Si tratta del proprietario di un ristorante-pizzeria abbandonato, dove la vittima si era riunita insieme ad altri quattro ragazzi. Non appena ha visto la comitiva, temendo nuovi furti nello stabile, l'uomo ha iniziato a fare fuoco all'impazzata uccidendo il giovane e ferendo un 22enne.

L'uomo ha complessivamente esploso una decina di colpi con la sua pistola calibro 7,65: quattro hanno colpito alle spalle e alla nuca Antonio Morgana, 17 anni, e uno ha ferito un giovane di 22 anni. Sei i bossoli che la polizia ha rinvenuto sul selciato. La pistola al momento non è stata ancora ritrovata.



Calogero Napoli è accusatoto di omicidio, tentato omicidio e porto illegale d'arma da fuoco.