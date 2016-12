09:02 - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato nella notte a Catania, nel rione Nesima, accanto a una Ford Ka in fiamme. La vittima non è stata ancora identificata, e il proprietario dell'auto, un 36enne, non è stato rintracciato. Il corpo è stato trasferito, su disposizione della Procura, all'obitorio dell'ospedale Garibaldi, ma resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.