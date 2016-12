Catania, sequestrato cibo avariato

09:09 - I carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato una tonnellata di alimenti tra salumi, formaggi e pasta fresca mantenuti in cattivo stato di conservazione e a temperatura ambiente in un deposito all'ingrosso abusivo nascosto nel piano interrato di un'abitazione in costruzione. I due proprietari, marito e moglie, che si erano anche allacciati abusivamente alla rete elettrica, sono stati arrestati e quindi rimessi in libertà in attesa del processo.