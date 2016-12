"Questa creatura è...cosa nostra", polemica a Catania per il battesimo in stile Casamonica

Dopo il polverone suscitato dal funerale-show celebrato nel cuore di Roma in onore del boss Vittorio Casamonica , a Catania sta facendo scalpore il battesimo di Antonio Felice Rapisarda , figlio del pregiudicato "Ciccio Ninfa", ritenuto vicino al clan Laudani e in passato indagato per associazione mafiosa. "Questa creatura meravigliosa è... cosa nostra" , si legge sui manifesti 6x3 in cui campeggia il piccolo con la coppola in testa. La questura ha ordinato la rimozione dei cartelli.

Il battesimo viene presentato come un vero e prorpio evento, con tanto di diretta radio, a cui parteciperanno molti vip e personaggi famosi del mondo televisivo da Andrea Azzurra di "The Voice", ad Angela di "Uomini e Donne", a Claudio Tropea di "Io Canto" ad una serie di cantanti neomelodici (Luigi Di Pino, Dany Diamante e Gianni Narcy). Il questore di Catania Marcello Cardona, oltre ad aver ordinato la rimozione dei cartelli affissi abusivamente, ha assicurato che vigilerà sulla cerimonia fissata per domenica.



L'indignazione è partita sul web tramite Matteo Iannitti, del movimento Catania Bene Comune, che ha postato la foto della gigantografia del piccolo con indosso la coppola sulla sua pagina Facebook. "Ecco come vengono festeggiati alcuni battesimi a Catania, cantanti neomelodici, volti noti della tv commerciale, tutti invitati e pagati chissà quanto per la grande festa - si legge -. Manifesti 6x3 in giro per la città, la data ma non il luogo dell'evento che pare sia una grande villa privata".



"Venire a conoscenza che in provincia di Catania ci siano ostentazioni di questo tipo, al di là della famiglia sia o meno affiliata a cosa nostra - ha dichiarato Matteo Iannitti a Sud Press – dovrebbe far scattare un campanello d'allarme sulla cultura mafiosa che ormai ha impregnato parte della società catanese". Il senatore M5S Mario Michele Giarrusso è subito intervenuto denunciando il tutto al sindaco di Catania ed al prefetto, per quello che a suo parere è un gesto in pieno stile Casamonica.



"Bene ha fatto la questura di Catania a ordinare la rimozione dei cartelloni", ha commentato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi. "Non sarebbe stato giusto - ha proseguito - consentire una così sfrontata rivendicazione di appartenenza e di potere mafiosi, unita alla strumentalizzazione di un minore".