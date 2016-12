"Quel Gauguin è suo": la Procura trasforma un pensionato in milionario

13:19 - "Quel Gauguin è suo". Ora che anche la Procura lo ha stabilito, un pensionato siciliano, dopo una vita passata nella fabbrica Fiat di Mirafiori, può brindare. Nel 1974 Nicolò partecipò a un'asta, indetta dalle Ferrovie dello Stato per gli oggetti dimenticati sui treni. L'uomo acquista due tele per 45mila lire. Si tratta in realtà di un'opera di Gauguin e una di Bonnard.



Quarant'anni dopo, Nicolò è arrivato alla pensione e ha lasciato Torino per tornare nella sua Sicilia. Il figlio è iscritto alla facoltà d'Architettura di Siracusa, ed è proprio lui che, grazie ai suoi studi, inizia ad avere dei sospetti sui due quadri appesi nella sala da pranzo. Il ragazzo contatta la sovrintendenza, che però non accetta di visionarie le opere.

Grazie alla sua tenacia però vengono coinvolti i Carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale, i quali accortisi del valore delle tele redispongono una perizia. Le opere rimangono a disposizione della Magistratura di Roma. Infine, vengono restituite al signor Nicolò, riconosciuto come proprietario legittimo, improvvisamente ricco. Il loro valore è 35 milioni di euro: grazie alla vendita, l'anziano pensionato ha deciso che potrà finalmente regalarsi il viaggio di nozze.