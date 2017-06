Sicilia, viaggio nel "paese dei dipendenti pubblici"

Sono tanti, tantissimi, eppure nessuno di loro si ferma davanti alle telecamere di "Dalla vostra parte". Quindi sono anche indaffarati.

Sono i componenti dell'esercito di dipendenti pubblici di Comitini, in provincia di Agrigento.

O, come è stato ribattezzato dal New York Times, il "paese dei dipendenti pubblici" visto che i suoi numeri da record sono tali da attrarre persino l'attenzione delle testate d'Oltreoceano. Uno ogni 15 abitanti.

Ma per i cittadini sono pochi: "Ce ne vorrebbero di più. Abbiamo bisogno di ciascuno di loro, e a Roma in Parlamento sono molti di più" rilanciano.