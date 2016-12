Hanno avvistato il peschereccio e, nella speranza di essere salvati e portati in Sicilia, hanno deliberatamente affondato il gommone su cui si trovavano. Il video mostra quello che sembra sia diventato un fenomeno sempre più diffuso nel Canale di Sicilia, ormai per tanti africani un facile corridoio per passare nel Vecchio Continente. Facile in apparenza, perché i rischi sono tanti. Il problema in questo caso è che l'imbarcazione in cui il gruppo si è imbattuto non è attrezzata a mettere in salvo tante persone.