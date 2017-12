Sicilia, milioni di euro sprecati per opere idriche incompiute

Milioni di euro sprecati per opere idriche incompiute, dighe costruite a metà, depuratori che non depurano e una quasi totale assenza di manutenzione straordinaria delle reti idriche. È questa la situazione in cui versa la Sicilia come testimoniato da un servizio di Stefania Petyx andato in onda a Striscia la Notizia. L’inviata del tg satirico è andata ad Assoro, vicino Enna, dove le perdite nel sistema idrico danno vita a vere e proprie cascate. Il prezzo più alto di queste falle lo pagano le aziende agricole che poi si trovano senza acqua per poter irrigare, con evidenti danni dal punto di vista economico, come testimoniato dal dottor Domenico Di Stefano, responsabile commerciale del "Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP": "Questi problemi ci sono costati circa 1 milione di euro di mancata vendita perché non avendo acqua il prodotto non ha rispettato i canoni". Ma gli sprechi non sono finiti, perché ogni anno, per pagare gli stipendi degli oltre 2000 dipendenti dei consorzi di bonifica, la regione Sicilia spende circa 60 milioni di euro.