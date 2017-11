Sicilia, la denuncia a Striscia la Notizia: mia madre senza tessera elettorale ha votato lo stesso

Continua l'inchiesta di Stefania Petyx, l'inviata di Striscia la Notizia, su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa durante le elezioni regionali in Sicilia. Enzo si era rivolto al programma satirico per denunciare il fatto che sua madre, inabile al voto e accudita in una casa di riposo, avesse sorprendentemente registrato il proprio voto. A seguito del primo servizio, la Procura di Catania ha aperto un'indagine contro ignoti per corruzione elettorale e falso. Ad aggravare la situazione è confermato che la madre di Enzo non è in possesso della tessera elettorale, senza la quale non è possibile votare, ma quando il figlio è andato a chiedere spiegazioni, la risposta ricevuta ha dell'incredibile.