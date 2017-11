Sicilia, anziani e disabili avrebbero votato a loro insaputa: le nuove prove

Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia, torna a parlare delle elezioni regionali in Sicilia e dei cosiddetti voti miracolosi. Anziani e disabili sfruttati a loro insaputa, a volte persino minacciati, per raccogliere consensi. Enzo, che nel precedente servizio aveva denunciato questo comportamento, si rivolge ancora una volta al programma satirico: a quanto pare la Digos è stata nella casa di riposo dove è tenuta in cura sua madre per accertarsi che la donna non potesse effettivamente firmare, e l'audio registrato dal fratello è una testimonianza straziante di quanto accaduto.