Si celebra oggi Giorno della Memoria per ricordare vittime Olocausto

Si celebra oggi in tutto il mondo il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. La data per la commemorazione venne scelta nel 2005 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Appuntamenti e celebrazioni previsti in tutta Italia.