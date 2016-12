Si attenua l'ondata di caldo africano. Venerdì temporali al Nord

10:31 - L’alta pressione mostra segni di cedimento e oggi lascerà che freschi venti settentrionali attraversino la nostra Penisola e, pur senza portare piogge, favoriscano una sensibile attenuazione del caldo. Domani, con l’alta pressione oramai confinata ai margini meridionali della nostra Penisola, una perturbazione atlantica riuscirà a lambire la nostra Penisola portando qualche nuvola e il rischio di alcuni temporali su parte delle regioni settentrionali. Nel fine settimana l’alta pressione tornerà ad allungarsi con decisione sul Mediterraneo Occidentale, senza tuttavia occupare la nostra Penisola che invece rimarrà esposta a fresche ma asciutte correnti settentrionali: sabato tempo discreto con ancora qualche episodio instabile lungo la dorsale appenninica; domenica prevalenza di sole con temperature in ulteriore leggera diminuzione al Sud e lungo l’Adriatico.

Previsioni per giovedì

Giovedì al mattino un po’ di nuvole innocua al Nordest, Liguria, Alta Toscana, Sud e Isole, ma alternate a fasi soleggiate e in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio un po’ di nubi con brevi e isolati scrosci di pioggia su Alpi, Appennino Centro-Settentrionale e pianura emiliana occidentale; in generale sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Maestrale anche moderato sulla Puglia e nelle Isole. Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in calo nel resto del Paese: valori in generale compresi tra 20 e 27 gradi al Nord, 23 e 28 gradi al Centro, 24 e 30 gradi al Sud e Isole.

Previsioni per venerdì

Venerdì mattina prevarrà il sole su Venezie, Emilia Romagna, sud-est Lombardia, tutto il Centrosud. Nubi sparse tra Alpi e Nordovest, con rischio di locali precipitazioni su alto Piemonte ed estremo nordovest della Lombardia. Dal pomeriggio tempo molto più instabile, per l’arrivo di una veloce perturbazione, con il rischio di rovesci o temporali su Piemonte, Valle D’Aosta e ovest Lombardia, in serata su est Lombardia, Alpi orientali, nella notte su Friuli e Appennino Ligure. Nella notte usciranno dall’instabilità il centro-nord del Piemonte e l’ovest della Lombardia. Temperature in lieve calo al Nordovest, Alpi, basso Ionio e sud-est della Sicilia. Raffiche di vento durante i temporali e ancora del Maestrale in Salento.