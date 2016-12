7 luglio 2016 18:15 Sgarbi a Tgcom24: "Gli italiani diventano patriottici solo per la Gioconda e per la Nazionale di calcio" Il critico, vittima di un incidente per le strade di Roma, spiega che lʼunico modo per portare la Monnalisa in Italia è il prestito

Vittorio Sgarbi aveva annunciato sui social che si sarebbe recato al Museo del Louvre di Parigi per farsi restituire la Gioconda di Leonardo da Vinci e la prima parte della sua missione è stata compiuta.



Come dice lui stesso ai microfoni di Tgcom24, "sono appena rientrato dalla Francia e sono riuscito nel mio obiettivo più importante, quello di fare una verifica del sentimento patriottico nazionale. È strano che questa opera rappresenti l'Italia almeno come una squadra di calcio. Tolta la Monnalisa a cui tutti danno con un alto significato simbolico, il calcio conta infatti, di più per gli italiani".

I dettagli della missione d'Oltrealpe li ha raccontati Sgarbi stesso sulla propria pagina Facebook, nonostante l'imprevisto che ha funestato il suo ritorno a Roma e ritardato il reportage: "Sono inciampato per strada e ho picchiato la faccia sotto l'occhio sinistro", ha spiegato, proprio mentre usciva da casa con un voluminoso libro sotto braccio. Adesso ha ancora in volto i lividi e una pesante borsa del ghiaccio, ma non è per questo ko: come spiega sul social network l'ex sottosegratario e sindaco, la missione era parte di una campagna promozionale per una casa automobilistica francese.

Pensava di presentarsi al Louvre e che la direzione del museo le avrebbe consegnato la Gioconda su due piedi, senza battere ciglio?

"Chiaramente no. L'unica via percorribile era quella di proporre al Louvre uno scambio, un prestito con un altro capolavoro italiano per una mostra. Ai francesi chiaramente potrebbe interessante ma non c'è certezza che la politica nostrana capisca il valore di una simile operazione".