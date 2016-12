Sfregiato con acido, fuga dal "rivale"

12:42 - Una fuga disperata, con l'acido che già corrodeva la pelle. Pietro Barbini, 22 anni, ha percorso 150 metri inseguito da Alexander Boettcher armato di martello. Sono passati almeno 4 o 5 minuti prima che lo studente milanese vittima di un agguato della sua ex fidanzata dei tempi del liceo Parini e del suo nuovo compagno, potesse sciacquarsi dal viso l'acido muriatico che Martina Levato gli aveva tirato in una imboscata. Minuti cruciali hanno reso ancor più devastante l'effetto dell'acido sulla pelle. Sono gli ultimi elementi dell'inchiesta che gli inquirenti stanno esaminando proprio per chiarire i ruoli dei due aggressori. Intanto Pietro è ancora ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni drammatiche.