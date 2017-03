Gessica Notaro è stata dimessa il 3 marzo, ora si trova a casa, nel suo rifugio a Rimini da dove vuole ricominciare la sua vita. I suoi familiari hanno raccontato che la 28enne, ex finalista di Miss Italia, è provata ma pronta a essere presente al processo contro Edson Tavares, l'ex ragazzo accusato di averla sfregiata. Il 9 marzo l'imputato sarà davanti ai giudici, non per rispondere dell'aggressione, ma per stalking, minacce e maltrattamenti di animali.