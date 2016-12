16:54 - "Nei prossimi giorni circa 30mila famiglie, tutte bisognose, rischiano lo sfratto". A lanciare l'allarme è Aldo Rossi, segretario nazionale del Sunia. La denuncia del sindacato degli inquilini giunge dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Milleproroghe, nel quale non compare il prolungamento del blocco degli sfratti per fine locazione.