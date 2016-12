Seveso, fiaccolata di protesta: "No all'autostrada della diossina"

A quarant'anni dal disastro di Seveso , centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata dal comitato " No pedemontana" contro il prolungamento dell'autostrada A36 all'interno delle aree contaminate. Un progetto che, secondo gli organizzatori della protesta, comporterebbe il rischio di una nuova catastrofe ambientale .

La Chernobyl italiana è un'area di 18 chilometri quadrati nei comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno, Desio e Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza.



Quarant'anni fa, il 10 luglio 1976, una nube di diossina - sostanza altamente tossica e potenzialmente cancerogena - fuoriuscì da uno dei reattori dello stabilimento chimico Icmesa, contaminando irreversibilmente i terreni circostanti.



Non ci furono morti, ma 240 persone contrassero la cloracne, una gravissima malattia della pelle causata dall'esposizione ai veleni.



Dopo otto giorni di ritardo - quando ormai i danni a persone, bestiame e vegetazione erano evidenti - si decise di evacuare la popolazione. Uno dei tre settori in cui fu suddiviso il territorio, la zona A, venne adibito a deposito di stoccaggio di tutto il materiale contaminato.