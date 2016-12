Settimana all'insegna del maltempo: pioggia e forti temporali da martedì

14:46 - Sole e clima mite per la prima domenica di novembre, ma da lunedì la situazione peggiorerà, con una settimana che si preannuncia all'insegna del maltempo. "La domenica sarà bella e mite in tutta Italia grazie alla presenza dell'alta pressione. Lunedì nubi in aumento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche - spiega il meteorologo Daniele Izzo - per l'avvicinarsi di una perturbazione che nei giorni successivi risulterà molto intensa".

"Tra martedì e mercoledì per l'insistenza e l'intensità delle piogge potrebbero verificarsi situazioni di criticità in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e alta Lombardia. Da mercoledì forti rovesci e temporali raggiungeranno anche l'estremo Nordest, le regioni centrali tirreniche, tra giovedì e venerdì anche il Sud e la Sicilia". Domenica bello quasi ovunque - Domenica di bel tempo in tutta Italia. Il cielo risulterà sereno quasi ovunque, con soltanto qualche annuvolamento innocuo e temporaneo in Liguria, Toscana, Puglia meridionale, bassa Calabria e settori meridionali di Sicilia e Sardegna. Attenzione ai banchi di nebbia presenti al primo mattino presenti nel settore centrale della Val Padana e nelle valli più fredde del Centro Italia. In tarda serata nuvole in aumento al Nordovest; nebbie su Val Padana orientale, alto Adriatico e al Centro. Temperature senza grandi variazioni con valori pomeridiani miti. Venti deboli.



Da lunedì prime nubi sul Centronord - Lunedì registreremo già le prime avvisaglie del peggioramento: aumenterà infatti la nuvolosità al Nordovest, su Triveneto e regioni centrali tirreniche con piogge isolate e in generale di debole intensità in Liguria, Piemonte orientale fino all'Ossola e Lombardia occidentale. Nella notte fenomeni anche intensi in arrivo in Liguria e alto Piemonte. Nel resto d'Italia giornata soleggiata anche se non mancherà qualche annuvolamento innocuo in Campania, settori meridionali di Sicilia e un po' di nebbie al mattino tra Venezie ed Emilia Romagna. Temperature in calo di 1-4 gradi al Nord. Al Sud e nelle isole massime intorno ai 20 gradi. Venti da sud in moderato rinforzo sui mari di ponente.



Le zone a rischio - Le regioni maggiormente a rischio, nella prima fase di maltempo, saranno Valle d’Aosta orientale, Piemonte, Lombardia e Liguria. Da mercoledì il rischio di precipitazioni abbondanti potrà estendersi anche alle regioni centrali tirreniche e al Nordest (soprattutto alto Veneto e Friuli Venezia Giulia). Nella seconda parte della settimana potrà essere coinvolto anche l’estremo Sud e la Sicilia. La persistenza di intense precipitazioni potrebbe dare luogo a notevoli accumuli di pioggia nelle successive 48 ore. La criticità di questo tipo di situazione è dovuta anche ai forti venti di Scirocco che apportano notevoli quantitativi di umidità e, una volta raggiunti i rilievi della terra ferma, condensano dando luogo a nubi imponenti e piogge abbondanti (effetto Stau).



La situazione da martedì - Martedì piogge continue e localmente intense sul Nordovest, con temporali e rovesci su alto Piemonte, alta Lombardia e Liguria. Dal pomeriggio fenomeni in intensificazione anche su alto Veneto, alto Friuli e alta Toscana. Qualche pioggia o rovescio isolato su basso Lazio, Campania settentrionale e Sicilia meridionale. Ampie zone soleggiate sul versante adriatico e in gran parte del Sud. Forti venti meridionali su quasi tutti i mari, in particolare sulla Sardegna, sulle Isole e sui litorali tirrenici. A causa di questi venti meridionali e di Scirocco le temperature non si abbasseranno e la quota neve sarà piuttosto alta, difficilmente al di sotto dei 2000 metri. Le precipitazioni non si trasformeranno così in neve, rimanendo “bloccate”, ma andranno ad incanalarsi nei fiumi e nei torrenti, aumentandone così la portata.



Mercoledì peggiora anche al Centro - Mercoledì insisterà il marcato maltempo in gran parte del Nord, con il rischio di piogge insistenti e abbondanti su alta Lombardia e Nordest. Situazione più tranquilla sul settore dell'alto Adriatico e in Emilia. Peggiora anche sulle regioni centrali tirreniche, e quindi anche su Toscana, Lazio e Sardegna con fenomeni irregolari ma con rischio di forti temporali e rovesci. Forti venti di Scirocco, che soffieranno con raffiche fino a 70-80 km/h su Mar Ligure e alto Tirreno, porteranno anche alcuni rovesci o temporali sul settore ionico della Penisola, specialmente tra Sicilia e Calabria. Le criticità maggiori, tra martedì e mercoledì, riguarderanno il Nordovest, Toscana, Lazio ed estremo Nordest: in queste zone potremo avere accumuli anche oltre 200 mm di pioggia nell’arco di sole 48 ore.



Pioggia fino a venerdì - Giovedì parziale attenuazione del maltempo al Nordovest e sull'alta Toscana con fenomeni meno intensi e diffusi. Il forte peggioramento si estenderà anche al resto del Nordest e in particolare all'alto Veneto e al Friuli Venezia Giulia, dove ci sarà il rischio di piogge molto abbondanti. Il maltempo raggiungerà invece il resto del Centrosud e la Sardegna: potranno esserci forti temporali su Lazio e Sicilia. Venerdì ancora maltempo con piogge in molte regioni: i fenomeni più intensi, sotto forma di rovesci o temporali, interesseranno ancora l'estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia e alto Veneto), le coste del medio Tirreno e il settore ionico.