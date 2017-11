Sette nuovi vulcani negli abissi del Mar Tirreno

Una catena montuosa che si estende dalla costa sud di Salerno fino a Cosenza per circa 90 chilometri di lunghezza e 20 di larghezza. In totale la famiglia di vulcani sommersi nel Mar Tirreno è composta da 15 esemplari, di cui 8 noti già noti da tempo. Ma le dimensioni dell’intera area vulcanica - fanno sapere gli esperti - potrebbe essere ancora maggiore. “Questi vulcani - spiega il Cnr – sono stati attivi tra 300 mila e 800 mila anni fa, ma non è escluso che siano stati attivi anche in tempi più recenti".