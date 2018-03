Setta macrobiotica, bimba sorda per un'otite non curata dai genitori

Una bimba è rimasta sorda per un'otite non curata dai genitori, i quali avevano scelto di non usare farmaci come imposto loro da Mario Pianesi, il guru della setta macrobiotica scoperta dalla polizia tra le Marche e l'Emilia Romagna. E' uno dei casi che compaiono nelle interviste difensive delle vittime, dalle quali emerge che i figli degli adepti crescevano isolati dalla società, considerata "negativa".