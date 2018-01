Sestriere, parla il responsabile del soccorso alpino: “Siamo a rischio 5 per le valanghe"

A Mattino Cinque gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Sestriere: l’inviato Cristian Panzanaro mostra quanta neve sia caduta nelle ultime 24 ore: oltre due metri. Intervistato anche il responsabile del soccorso alpino di Progelato e Sestriere: “Siamo a rischio 5 per le valanghe, non si può più accedere alla strada perché è scesa giù una valanga poco prima della località sciistica. Inoltre – ha aggiunto l’uomo - una famiglia è rimasta bloccata e isolata da un paio di giorni, fortunatamente è stata raggiunta da una squadra che gli ha consegnato dei viveri”. Tanti i disagi e i problemi nella zona: dopo la slavina che è caduta su un condominio sono state evacuate 29 persone. Una sola la vittima di questa bufera di neve: una donna colpita da emorragia cerebrale è morta in ambulanza perché il mezzo è rimasto bloccato dopo che un albero caduto ha reso impossibile il poter raggiungere l’ospedale.