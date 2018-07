Sequestri alla Lega, il Carroccio: "Pronte decine di querele"

Dopo il via libera della Cassazione al sequestro dei conti della Lega per truffa allo Stato, fonti del Carroccio annunciano decine di querele contro chi "parla a sproposito di soldi rubati". Dall'amministrazione del partito si esprime poi "stupore nell'apprendere dalle agenzie le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro" di soldi della Lega. "Forse l'efficacia del nostro governo dà fastidio, ma non ci fermeranno".