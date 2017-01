La situazione all'aeroporto di Fiumicino sembra non essere delle migliori: decine di senzatetto si concentrano qui per passare la notte, soprattutto durante l'inverno. L'inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, si è già interessato molte volte all'argomento: in questo servizio si è spinto più in là, cercando di intervistare i poveri emarginati dalla società per capire come vivono le loro difficoltà quotidiane, soprattutto per scoprire come vengono trattati dalle autorità aeroportuali. Guardate qui.