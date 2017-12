Si è sentita abbandonata, Concetta, la donna che il 27 giugno si era data fuoco negli uffici dell'Inps. Dopo essere stata licenziata dalla birreria in cui lavorava come addetta alle pulizie, per un errore burocratico si è vista attribuire molti meno soldi rispetto all'atteso assegno di disoccupazione. Disperata, Concetta ha compiuto il gesto estremo. Tutto per richiamare l'attenzione, per essere ascoltata e avere quelle spiegazioni che le sono sempre state negate.