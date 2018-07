Senegalese picchiato nel Palermitano,identificato secondo aggressore

E' stato identificato il secondo uomo che avrebbe aggredito il senegalese di 19 anni giovedì a Partinico (Palermo). Decisive le immagini delle videocamere che si trovano nella piazza in cui è avvenuto l'episodio. Nei giorni scorsi è stato individuato un altro responsabile, un operaio di 34 anni. Ai due è contestato il reato di lesioni personali aggravate dall'odio razziale. In corso le indagini per risalire ad altri aggressori.