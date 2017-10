Sempre più nuovi italiani, oltre la metà ha meno di trent'anni

I cittadini non comunitari che ogni anno acquisiscono la cittadinanza italiana sono sempre più numerosi: secondo l'Istat sono stati 184.638 nel 2016, mentre erano meno di 50mila nel 2011. La provenienza dei nuovi italiani è soprattutto, nel 2016, dall'Albania (36.920) e dal Marocco (35.212), che insieme rappresentano oltre il 39% del totale. Per quanto riguarda l'età, gli under 30 sono il 51,3% del totale.