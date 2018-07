Selfie sui binari: multa in arrivo per 4 giovani nel riminese

Due ragazzi e due ragazze, tra i 18 e i 21 anni , saranno multati per essersi scattati dei selfie , seduti sulle rotaie , a circa 500 metri dalla stazione di Misano Adriatico , in provincia di Rimini . Domenica 22 luglio, i quattro, secondo le testimonianze, si sarebbero sfidati a scansarsi prima del passaggio dei treni. La segnalazione è arrivata da dei turisti presenti in stazione. Uno del gruppo avrebbe parlato giustificandosi: "Ci dispiace, non pensavamo di fare niente di male". Poco dopo l'intervento della Polizia Municipale è passato un Frecciabianca.

Una pratica diffusaQuello di Misano Adriatico non è il primo caso in cui uno o più ragazzi si avventurano sui binari: già nel marzo dello scorso anno un episodio simile aveva scatenato le polemiche. A Lerino, piccolo paese in provincia di Vicenza, i residenti avevano denunciato un gruppo di giovani che giocava a farsi dei selfie con il treno in arrivo. Solo quando l'impatto sembrava imminente, i ragazzi scattavano via dai binari per poter ottenere la foto più vicina possibile al treno. La tragedia più recente è datata febbraio 2017, quando un tredicenne ha perso la vita in Calabria dopo essere stato travolto dall'Intercity Taranto-Reggio.