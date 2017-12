Voti peggiori a scuola, uno stipendio più basso e una laurea di minor pregio. Essere secondogeniti non conviene. Non solo sono costretti a subire le angherie dei fratelli maggiori durante l'infanzia, ma sono più sfortunati per tutto l'arco della vita. Lo confermerebbe una ricerca scientifica, appena pubblicata sul sito Social Forces, guidata dal Max Planck Institute for Demographic Research in Germania, insieme all'Università di Stoccolma in Svezia.