Scuola: via mail 48mila proposte di assunzione, anche ad Agnese Renzi

Previste dalle ore 16, le prime proposte sono giunte via mail pochi minuti prima dell'ora X, come emerge dalle reazioni dei nuovi docenti pubblicate su siti web e social network.



Sul forum di un sito specializzato, "Farfalla" scrive: "Assunta nella mia provincia". Anche Sparviero festeggia la stabilizzazione nella provincia prescelta e Stealthf117 aggiunge: "Grande gioia anche per me. Arrivata 10 minuti fa. Grazie a tutti di cuore".



Su Facebook, nei gruppi di docenti, i neoassunti pubblicano la foto della lettera tanto attesa. Tra questi c'è anche una docente che comunica agli amici di aver ricevuto la proposta e di averla "già accettata". Altri invece hanno problemi di connessione, per loro dunque ancora qualche minuto di attesa.



Assunta anche Agnese Renzi - C'è anche Agnese Renzi, moglie del premier, tra i 48.794 insegnanti precari che hanno ricevuto la proposta di assunzione. Insegnerà Lettere e Latino nei licei della provincia di Firenze. "Era il massimo che mi potessi aspettare - ha commentato -. Sono molto contenta, penso di poter dire che finisce il mio precariato. C'è una graduatoria, senza possibilità di favoritismi".



Dieci giorni di tempo per rispondere - I posti a disposizione nella fase C sono quindi 48.794. I docenti avranno tempo dieci giorni per accettare o meno la proposta. I 6.464 posti non assegnati in questa fase saranno coperti per ora con le supplenze annuali e poi con concorso.



Giannini: "Invertita la rotta" - "Oggi assumiamo altri 49mila insegnanti che andranno a potenziare l'offerta formativa delle nostre scuole, con più arte, più musica, più educazione alla cittadinanza, più lingue. Stiamo invertendo la rotta rispetto a un passato recente fatto di tagli di risorse e di docenti". E' quanto afferma in una nota il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. "Con il piano straordinario di assunzioni stiamo restituendo alla scuola ciò che le è stato tolto", aggiunge.



Poi traccia un bilancio: "Entro il 2018, con il piano straordinario di assunzioni e poi attraverso il concorso e con la copertura a regime dei posti vacanti e disponibili, avremo assunto complessivamente oltre 180mila persone".



I numeri regione per regione - La regione con il maggior numero di nuovi docenti è la Lombardia con 6.180 proposte, seguita da Campania (5.985), Sicilia (4.904) e Lazio (4.498). Fanalino di coda il Molise (565). Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico.



Abruzzo (1.400), Basilicata (806), Calabria (2.083), Campania (5.985), Emilia Romagna (3.391), Friuli (865), Lazio (4.498), Liguria (1.299), Lombardia (6.180), Marche (1.490), Molise (565), Piemonte (2.655), Puglia (4.028), Sardegna (1.450), Sicilia (4.904), Toscana (2.952), Umbria (994), Veneto (3.249).