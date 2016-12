Scuola, sindacati: "Concorso iniquo, sciopero generale il 23 maggio"

I sindacati della scuola hanno proclamato per il 23 maggio uno sciopero generale. Lo hanno annunciato Cgil, Cisl, Uil e Snals nel corso della manifestazione a Montecitorio in concomitanza con l'avvio delle nuove assunzioni dei docenti. Per le parti sociali il concorso contenuto nella riforma "Buona scuola" è infatti "iniquo, farraginoso e non adeguato alle esigenze dei territori e dei docenti stessi".