Scuola, sciopero nazionale il 13/11

Sciopero nazionale della scuola il 13 novembre per protestare contro la riforma del sistema approvata in Parlamento. La manifestazione nazionale è stata organizzata a Roma dai Cobas insieme con gli altri sindacati. "Non vogliamo la cattiva scuola di Renzi - dice il leader dei Cobas Piero Bernocchi - ma investimenti rilevanti per strutture e personale, dopo vent'anni di continui tagli all'istruzione pubblica e ai salari di docenti e Ata".