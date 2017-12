Scuola, oltre 35mila domande per concorso dirigenti: top in Campania

Sono 35.044 le domande presentate per il concorso per dirigenti scolastici. A renderlo noto è il Miur, che sottolinea come il maggior numero di istanze sia stata registrata in Campania (6.227). A seguire la Sicilia con 4.964, il Lazio con 3.515 e la Puglia con 3.316. Ferma a quota zero invece la Valle d'Aosta.