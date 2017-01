Scuola, già inviate 76mila domande di iscrizione online

Sono state 76.837 le domande di iscrizione online già inviate alle scuole italiane nel primo giorno. A queste, si aggiungono circa altre 20mila domande già aperte ed in corso di perfezionamento, per un totale complessivo di 96.426 domande "lavorate" nelle prime ore di apertura delle iscrizioni. Il dato è in linea con quanto avvenuto lo scorso anno. La regione più "virtuosa" è la Lombardia, con 22mila domande già "lavorate".