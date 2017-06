Scuola, Fedeli: "Per ragazzi già iscritti basta richiesta vaccini"

Per i ragazzi già iscritti al prossimo anno scolastico è sufficiente che le famiglie presentino le richieste per le vaccinazioni. Lo afferma il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, spiegando: "Una norma transitoria del decreto sui vaccini stabilisce che è sufficiente aver richiesto la vaccinazione per iscriversi a scuola. Questo per evitare che eventuali disfunzioni non dipendenti dalla volontà dei genitori penalizzino i bambini".