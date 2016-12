Scuola Diaz: agente mentì, multato con 47 euro

È stato multato con 47 euro l'agente Massimo Nucera, che, dopo gli scontri alla scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001, mentì raccontando di essere stato accoltellato da un no global. La sanzione, inflitta dalla polizia, corrisponde a una giornata del suo stipendio. La polizia ha dovuto aprire un procedimento disciplinare a suo carico in seguito alla condanna a 3 anni per falsa testimonianza. Una pena non ancora definitiva, in attesa che si esprima in merito la Cassazione.